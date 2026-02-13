NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Teva Pharmaceutical Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,63 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,132 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Die gehaltenen Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wären am 12.02.2026 2 039,69 USD wert, da der Schlussstand 33,92 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 103,97 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at