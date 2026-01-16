NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr eingebracht

Am 16.01.2025 wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,613 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 15.01.2026 149,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,22 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at