NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Teva Pharmaceutical Industries-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie letztlich bei 8,61 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 161,440 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 37 421,60 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 16.07.2026 auf 32,22 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 274,22 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at