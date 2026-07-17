Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Frühe Anlage
|
17.07.2026 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie letztlich bei 8,61 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 161,440 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 37 421,60 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 16.07.2026 auf 32,22 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 274,22 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!