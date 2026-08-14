NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Teva Pharmaceutical Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,83 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hat, hat nun 10,173 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 371,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,52 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 371,52 USD entspricht einer Performance von +271,52 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at