Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Frühe Anlage
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08.05.2026 10:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers betrug an diesem Tag 18,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 55,340 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 992,81 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 07.05.2026 auf 36,01 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 99,28 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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