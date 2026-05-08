Teva Pharmaceutical Industries Aktie

Teva Pharmaceutical Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 08.05.2026 10:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Teva Pharmaceutical Industries-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers betrug an diesem Tag 18,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 55,340 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 992,81 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 07.05.2026 auf 36,01 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 99,28 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten