Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Profitable Teva Pharmaceutical Industries-Investition?
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11.09.2026 10:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teva Pharmaceutical Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 11.09.2021 wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,19 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 108,814 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 955,39 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 10.09.2026 auf 36,35 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +295,54 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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