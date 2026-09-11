NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teva Pharmaceutical Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 11.09.2021 wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,19 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 108,814 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 955,39 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 10.09.2026 auf 36,35 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +295,54 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at