Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Langfristige Investition
|
18.09.2026 10:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren gekostet
Am 18.09.2016 wurde die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie bei 51,74 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investierten, hätten nun 193,274 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers auf 37,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 168,53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28,31 Prozent vermindert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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