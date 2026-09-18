NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien gewesen.

Am 18.09.2016 wurde die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie bei 51,74 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investierten, hätten nun 193,274 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers auf 37,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 168,53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28,31 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at