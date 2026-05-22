NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie bei 11,02 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hat, hat nun 9,074 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 309,98 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Papiers am 21.05.2026 auf 34,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 209,98 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at