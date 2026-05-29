NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 51,66 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 19,357 Teva Pharmaceutical Industries-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (34,52 USD), wäre das Investment nun 668,22 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 33,18 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at