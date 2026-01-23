Teva Pharmaceutical Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 96,339 Teva Pharmaceutical Industries-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (31,66 USD), wäre das Investment nun 3 050,10 USD wert. Damit wäre die Investition 205,01 Prozent mehr wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
