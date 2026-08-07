Teva Pharmaceutical Industries Aktie

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WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

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Profitable Teva Pharmaceutical Industries-Investition? 07.08.2026 10:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 07.08.2023 wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Teva Pharmaceutical Industries-Anteile an diesem Tag bei 9,63 USD. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 038,422 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 147,46 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Papiers am 06.08.2026 auf 34,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 261,47 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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