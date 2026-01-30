NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.01.2021 wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,78 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Teva Pharmaceutical Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 848,896 Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 33,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 073,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 180,73 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

