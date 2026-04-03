Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Hochrechnung
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03.04.2026 10:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Teva Pharmaceutical Industries-Anteile 54,21 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 184,468 Teva Pharmaceutical Industries-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 548,79 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 02.04.2026 auf 30,08 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44,51 Prozent eingebüßt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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