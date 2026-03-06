Teva Pharmaceutical Industries Aktie

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

Lohnende Teva Pharmaceutical Industries-Investition? 06.03.2026 10:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 55,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,979 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 570,84 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 05.03.2026 auf 31,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,92 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

