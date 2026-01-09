Teva Pharmaceutical Industries Aktie

Teva Pharmaceutical Industries

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

Profitable Teva Pharmaceutical Industries-Anlage? 09.01.2026 10:05:10

NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Teva Pharmaceutical Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Teva Pharmaceutical Industries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 156,986 Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 32,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 103,61 USD wert. Mit einer Performance von -48,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

