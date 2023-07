NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Texas Capital Bancshares abgeworfen

Am 19.07.2013 wurden Texas Capital Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 20,408 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Texas Capital Bancshares-Papiers auf 60,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 228,98 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,90 Prozent.

Der Börsenwert von Texas Capital Bancshares belief sich zuletzt auf 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at