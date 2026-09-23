Texas Capital Bancshares Aktie

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WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Rentables Texas Capital Bancshares-Investment? 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Texas Capital Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Texas Capital Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Texas Capital Bancshares-Anteile 59,28 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 168,691 Texas Capital Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 94,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 936,23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 59,36 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Texas Capital Bancshares eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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