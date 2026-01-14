NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Texas Capital Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Texas Capital Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 160,128 Texas Capital Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (95,86 USD), wäre die Investition nun 15 349,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,50 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Texas Capital Bancshares eine Marktkapitalisierung von 4,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at