NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Texas Capital Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.12.2022 wurde das Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Texas Capital Bancshares-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 182,548 Texas Capital Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 290,98 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Papiers am 16.12.2025 auf 94,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72,91 Prozent.

Texas Capital Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at