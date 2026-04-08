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Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Texas Capital Bancshares-Investition im Blick 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Texas Capital Bancshares-Aktien verdienen können.

Das Texas Capital Bancshares-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Texas Capital Bancshares-Papier 48,22 USD wert. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 207,383 Texas Capital Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Anteile wären am 07.04.2026 20 236,42 USD wert, da der Schlussstand 97,58 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,36 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Texas Capital Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 4,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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