NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Texas Capital Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Texas Capital Bancshares-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 70,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,100 Texas Capital Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Texas Capital Bancshares-Aktie auf 104,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 471,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 47,17 Prozent vermehrt.

Texas Capital Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at