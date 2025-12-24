NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Texas Capital Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Texas Capital Bancshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Texas Capital Bancshares-Aktie an diesem Tag 59,00 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,695 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Papiere wären am 23.12.2025 158,37 USD wert, da der Schlussstand 93,44 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,37 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Texas Capital Bancshares belief sich jüngst auf 4,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at