Texas Capital Bancshares Aktie

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

Rentabler Texas Capital Bancshares-Einstieg? 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Capital Bancshares-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Texas Capital Bancshares-Papier an diesem Tag bei 66,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,502 Texas Capital Bancshares-Aktien im Depot. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Anteile wären am 20.01.2026 146,08 USD wert, da der Schlussstand 97,29 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 146,08 USD, was einer positiven Performance von 46,08 Prozent entspricht.

Am Markt war Texas Capital Bancshares jüngst 4,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

