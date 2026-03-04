Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Langfristige Investition
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Texas Capital Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Texas Capital Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 74,72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,338 Anteile im Depot. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Papiere wären am 03.03.2026 127,85 USD wert, da der Schlussstand 95,53 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,85 Prozent gesteigert.
Texas Capital Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,26 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Texas Capital Bancshares Inc.
Analysen zu Texas Capital Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Texas Capital Bancshares Inc.
|81,00
|-1,22%