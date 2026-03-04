Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

Langfristige Investition 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Texas Capital Bancshares-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Texas Capital Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Texas Capital Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 74,72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,338 Anteile im Depot. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Papiere wären am 03.03.2026 127,85 USD wert, da der Schlussstand 95,53 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,85 Prozent gesteigert.

Texas Capital Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Texas Capital Bancshares Inc.

Texas Capital Bancshares Inc. 81,00 -1,22%

