NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Texas Capital Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Texas Capital Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,896 Texas Capital Bancshares-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 185,26 USD, da sich der Wert einer Texas Capital Bancshares-Aktie am 08.09.2026 auf 97,69 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 85,26 Prozent.

Der Börsenwert von Texas Capital Bancshares belief sich zuletzt auf 4,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at