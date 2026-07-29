NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Texas Capital Bancshares gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Texas Capital Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 63,92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Texas Capital Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,564 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Anteile wären am 28.07.2026 154,43 USD wert, da der Schlussstand 98,71 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 54,43 Prozent.

Der Marktwert von Texas Capital Bancshares betrug jüngst 4,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at