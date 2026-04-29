NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Capital Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Texas Capital Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Texas Capital Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 145,985 Texas Capital Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (100,76 USD), wäre die Investition nun 14 709,49 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,09 Prozent zugenommen.

Texas Capital Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at