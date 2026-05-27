Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Lohnendes Texas Capital Bancshares-Investment? 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Capital Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Texas Capital Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Texas Capital Bancshares-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,16 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,367 Texas Capital Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (100,37 USD), wäre das Investment nun 137,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,19 Prozent gesteigert.

Texas Capital Bancshares war somit zuletzt am Markt 4,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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