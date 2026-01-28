NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Texas Capital Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Texas Capital Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Texas Capital Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,518 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 686,57 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Papiers am 27.01.2026 auf 97,63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 168,66 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Texas Capital Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at