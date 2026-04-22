NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Texas Capital Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Texas Capital Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Texas Capital Bancshares-Aktie bei 45,07 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,188 Anteilen. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Papiere wären am 21.04.2026 2 305,30 USD wert, da der Schlussstand 103,90 USD betrug. Damit wäre die Investition um 130,53 Prozent gestiegen.

Texas Capital Bancshares wurde am Markt mit 4,67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at