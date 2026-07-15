Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Frühe Anlage 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Texas Capital Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Texas Capital Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 50,11 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,956 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Papiere wären am 14.07.2026 2 035,12 USD wert, da der Schlussstand 101,98 USD betrug. Mit einer Performance von +103,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Texas Capital Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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