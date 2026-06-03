NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Texas Capital Bancshares gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Texas Capital Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Texas Capital Bancshares-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 51,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,433 Texas Capital Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 938,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 93,82 Prozent.

Der Marktwert von Texas Capital Bancshares betrug jüngst 4,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at