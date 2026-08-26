Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Lohnende Texas Capital Bancshares-Anlage?
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Texas Capital Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Texas Capital Bancshares-Anteile 60,63 USD wert. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,493 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 1 626,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,61 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Texas Capital Bancshares belief sich zuletzt auf 4,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Texas Capital Bancshares Inc.
Analysen zu Texas Capital Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Texas Capital Bancshares Inc.
|83,50
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.