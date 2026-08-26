Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Lohnende Texas Capital Bancshares-Anlage? 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Texas Capital Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Texas Capital Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Texas Capital Bancshares-Anteile 60,63 USD wert. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,493 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 1 626,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Texas Capital Bancshares belief sich zuletzt auf 4,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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