NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Capital Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Capital Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Das Texas Capital Bancshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47,09 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 212,359 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Texas Capital Bancshares-Papiers auf 96,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 558,50 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 105,59 Prozent angezogen.

Alle Texas Capital Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at