Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Rentable Texas Capital Bancshares-Investition? 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Capital Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Capital Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Texas Capital Bancshares-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Texas Capital Bancshares-Aktie letztlich bei 51,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 194,175 Texas Capital Bancshares-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 050,49 USD, da sich der Wert einer Texas Capital Bancshares-Aktie am 30.06.2026 auf 103,26 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 20 050,49 USD, was einer positiven Performance von 100,50 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Texas Capital Bancshares betrug jüngst 4,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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