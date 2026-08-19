Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Langfristige Investition 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Capital Bancshares-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Texas Capital Bancshares-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Texas Capital Bancshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Texas Capital Bancshares-Anteile an diesem Tag bei 83,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,196 Texas Capital Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 99,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,43 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,43 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Texas Capital Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 4,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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