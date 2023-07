NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares verloren

Texas Capital Bancshares-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Texas Capital Bancshares-Anteile an diesem Tag 91,75 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,090 Texas Capital Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.07.2023 auf 54,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,26 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 59,26 USD entspricht einer negativen Performance von 40,74 Prozent.

Texas Capital Bancshares wurde am Markt mit 2,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

