Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Investmentbeispiel 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Texas Capital Bancshares-Aktien gewesen.

Texas Capital Bancshares-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Texas Capital Bancshares-Aktie betrug an diesem Tag 68,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,620 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.05.2026 1 424,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97,45 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,47 Prozent zugenommen.

Texas Capital Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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