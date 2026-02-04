Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Texas Capital Bancshares-Investmentbeispiel
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Texas Capital Bancshares-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80,06 USD. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,906 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.02.2026 13 237,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,98 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 32,38 Prozent.
Texas Capital Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,67 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Texas Capital Bancshares Inc.
Analysen zu Texas Capital Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Texas Capital Bancshares Inc.
|88,50
|1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.