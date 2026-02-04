Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

Texas Capital Bancshares-Investmentbeispiel 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Texas Capital Bancshares-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Texas Capital Bancshares-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80,06 USD. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,906 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.02.2026 13 237,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,98 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 32,38 Prozent.

Texas Capital Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

