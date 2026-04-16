NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Textron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Textron-Anteile an diesem Tag 58,54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,082 Textron-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Textron-Aktien wären am 15.04.2026 1 545,78 USD wert, da der Schlussstand 90,49 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 54,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Textron bezifferte sich zuletzt auf 16,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at