NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Textron-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 55,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Textron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,808 Textron-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Textron-Aktie auf 89,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,09 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,09 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Textron zuletzt 15,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at