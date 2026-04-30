Textron Aktie

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WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

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Textron-Anlage unter der Lupe 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Textron-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Textron-Papier statt. Der Schlusskurs des Textron-Papiers betrug an diesem Tag 70,37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,421 Textron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.04.2026 127,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,78 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 27,58 Prozent.

Textron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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