Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Langfristige Anlage
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Textron-Papier an diesem Tag 79,29 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,612 Textron-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 86,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 088,28 USD wert. Damit wäre die Investition 8,83 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Textron zuletzt 14,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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