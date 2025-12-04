NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Textron-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Textron-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Textron-Anteile bei 42,08 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Textron-Aktie investierten, hätten nun 23,764 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 989,07 USD, da sich der Wert eines Textron-Papiers am 03.12.2025 auf 83,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Textron belief sich zuletzt auf 14,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at