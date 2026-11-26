Bei einem frühen Textron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Textron-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Textron-Aktie bei 72,73 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Textron-Aktie investiert, befänden sich nun 1,375 Textron-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,21 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 25.11.2026 auf 80,88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,21 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Textron betrug jüngst 13,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at