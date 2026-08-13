Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Lohnende Textron-Investition?
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Textron-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,550 Textron-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 226,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,89 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 126,70 Prozent.
Alle Textron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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