NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Textron-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Textron-Anteile bei 73,78 USD. Bei einem Textron-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,554 Textron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 318,51 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 11.02.2026 auf 97,28 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,85 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Textron eine Börsenbewertung in Höhe von 16,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

