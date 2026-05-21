NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Textron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Textron-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Textron-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,92 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Textron-Aktie investiert hat, hat nun 2,637 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 236,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 136,08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Textron belief sich zuletzt auf 15,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at