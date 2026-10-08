Textron Aktie

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WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

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Textron-Anlage im Blick 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Textron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Textron eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Textron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Textron-Anteile bei 38,49 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hat, hat nun 259,808 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 73,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 973,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,74 Prozent.

Der Textron-Wert an der Börse wurde auf 12,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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