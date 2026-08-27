Textron Aktie

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WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

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Profitable Textron-Anlage? 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Textron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Textron gewesen.

Die Textron-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 75,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 132,943 Textron-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 075,51 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 26.08.2026 auf 83,31 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10,76 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Textron bezifferte sich zuletzt auf 14,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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